Sofija razvezala jezik: Raskrinkala Terzine tajne signale, opasno je vreba ceo dan! (VIDEO)

Priznala šta se dešava između njih!

Sofija Janićijević razgovarala je u pušionici da Danijelom Dačom Virijevićem i poverila mu se o Borislavu Terziću Terzi, za kog je primetila da je danas kružio oko nje u kući Odabranih.

- Tražila sam mu traku što mi je Aneli dala. On je došao i stavio mi je na stolicu, pa napravi krug gde je Ivan pravio da se jede i kad sam krenula ka garderoberu izašao je napolje - govorila je Sofija.

- Pričali smo on, Ana i ja. Rekao sam mu da se blamira i da treba iskreno da priča, a on kaže: "Ko mi kaže". Pričali smo o tvom izlaganju i pitao me:"Zbog čega si plakala", ja sam rekao zbog tebe. Pričali smo za Teodoru i pitao me je zašto ima takvo mišljenje o tebi, a ja sam rekao da nema razloga jer joj ništa loše nisi uradila. Mi smo se raspravljali zbog Bebice, ja mislim da ona njega ne može očima da gleda - pričao je Dačo.

Autor: A. Nikolić