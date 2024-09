On je izabrao novac umesto mene: Mimas priznala razlog raskida sa Grujom, ovo kaže za njegov flert sa Kristinom (VIDEO)

Ovo joj je teško palo!

U toku je 'Radio amnezija' voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Sandru Obradović, Anu Spasojević, Aleksandru Nikolić i Milenu Šarac Mimas.

- Sandra kako tebi prolaze dani? - upitao je Munja.

- Pa dobro se osećam, imam Anu Spasojević sa kojom provodim vreme i lakše mi je - rekla je Sandra.

-Mimas šta se dešava sa tobom i Grujom? - upitao je Munja.

- Raskinuli smo definitivno, to je definitivno završena priča. Od kad smo ušli ovde svaki dan smo imali neke svađe i rasprave. On je meni rekao da ne želi da bude sa mnom i da sam mu ja prepreka da zaradi novac, a kada sam ga upitala da li sam mu bitnija ja ili novac on je rekao da su meni pare na prvom mestu - rekla je Mimas.

- Priča se o tome da je Kristina spavala u Grujinom krevetu? - upitao je Terza.

- Pa to govori o njemu, šta ja da kažem? - rekla je Mimas.

-Ana da li si imala predrasude o nekim rijaltii igračima, a kad si došla ovde si promenila mišljenje? - upitao je Munja.

- Teodora Delić mi je bila baš antipatična, a sada sam promenila mišljenje i top mi je - rekla je Ana Spasojević.

-Aleksandra da li ima neki muškarac u kući koji ti se sviđa? - upitao je Terza.

- Možda ima neko, ali neću da otkrivam - rekla je Aleksandra Nikolić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.