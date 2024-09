Nikad burnija noć!

U toku sinoćnje večeri u Eliti je održana emisija 'Pitanja gledalaca'. Voditelj Milan Milošević postavljao je intrigantna pitanja ukućanima koja su smišljali dragi gledaoci. Sinoćnju emisiju obeležila je prevara Mime Šarac koja je uplovila u odnos sa Urošem Rajačićem na oči njenog bivšeg dečka Nikole Grujića Gruje.

Na početku emisije Milan Milošević je saopštio da je Dragomir Mijatov diskvalifikovan iz Bele kuće, kao i da će snositi posledice kazne u iznosu od 50.000 evra.

Jelena Ilić otkrila je detalje iz braka sa Ivanom Marinkovićem koje niko nije znao.

- Nismo jedan jedan, bili smo jedan jedan kada sam ja to uradila, jer me je prevario dva puta, jednom je bio poljubac na moje oči, a drugi put kod kuće sa drugaricom s kojom smo se družili. On je spavao kod nje kad god bi se posvađao sa mnom, jer je on pio i bio problematičan - rekla je Jelena.

- Nismo jedan jedan, niti mi je bio to cilj, nikada je nisam prevario...Najbolja Jelenina drugarica Izabela, Nevena Kalaver je ta drugarica, priznala je Jeleni...Nevena je u tom rijalitiju iskoristila momenat, žena je to izgovorila i tajac. Ja tu nisam mogao ništa da uradim, to je bio pakao i kleo se Jeleni da ne bih mogao da legnem u krevet da sam je prevario. Kada se završio taj rijaliti i ona je rekla da se sprdala sa tim, ja sam spavao kod nje četiri dana. Žena je bila ponovo na jednoj televiziji posle tri godine, ponovo je ispričala isto, tako da se Jelena samo teši. Sve i da je bilo, Jelena je nakon toga bila sa mnom i venčala se - rekao je Ivan.

Uroš Rajačić seo je sa Ivanom Keneški ispred paba "Prijatelji", te je tom prilikom porazgovarao sa njom, otkrivši da je razlog njegovog raskida zapravo obostrana simpatija sa Milanom Šarac Mimas.

Mateja Matijević i Aneli Ahmić ne žele da priznaju vezu, smatraju da treba da puste vreme da uživaju, Miljana i Ivan skočili i osudili ih.

Milana Šarac Mimas i Uroš Rajačić osamili su se u Rajskom vrtu, te su sve vreme pričali o svojim osećanjima.

Uroš Rajačić i Milana Šarac Mimas su nakon priznanja pred svima da se dopadaju jedno drugom, izašli i seli ispred paba "Prijatelji".

Uroš Rajačić i Milana Šarac Mimas sedeli su ispred paba "Prijatelji" te su tom prilikom razgovarali, a kako više nisu mogli da suzbiju emocije, krenuli su da se ljube.

Nikola Grujić Gruja izašao je napolje, kako bi porazgovaroa sa Milošem Simonovićem. Pridružili su im se i Mateja Matijević, Aneli Ahmić, Slađa Lazić Poršelina i Nikola Škatarić Najo.

Marko Zec otkrio da ga Miona Jovanović gleda, Ša doživeo transfer blama, a onda ga je Kačavenda postavila na mesto.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Slađi Lazić Poršelini i Nikoli Škatariću Naji.

Mimas otkrila da je tražila zabranu prilaska za Gruju, prljav veš sve više isplivava na površinu.

Ana Nikolić progovorila je o operaciji promene pola, pa otkrila da li je pre imala veze sa muškarcima.

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević ponovo su uhvaćeni u prisustvu jedno drugog

Nikola Grujić Gruja prišao je Urošu Rajačiću kako bi rasčistio sve sa njim zbog njegovog sinoćnjeg poljupca sa Mimom Šarac. On ga je odmah napao nazvavši ga čovekom bez kodeksa, dok se Uroš branio svaljivajuči krivicu na Mimu.

Autor: Nemanja Šolaja