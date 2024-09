Prvi dan se videlo da se kod njih izgubila strast: Uroš otkrio kako je tekao njegov flert sa Mimas, pa potkačio Gruju (VIDEO)

Izanalizirao!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', a naredno pitanje bilo je za Mimas koja je priznala da je srećna od kada je sa Urošem Rajačićem.

- Mima ozbiljno zaboravi ove gluposti sa Grujom, trebala si da se družiš sa Gastozom - glasilo je pitanje.

- Ne znam kakav Gastoz uopšte - rekla je Mima.

- Gledaoci najbolje znaju. Jako je teško što su Mima i Gruja raskinuli, ja ne bih to tako lako prihvatio, pogotovo što je ona našla dečka posle deset minuta. Ako je raskid sa njim prežalila za deset mintua, kako će sa Urošem? - upitao je Gastoz.

- Naravno da sam prebolela - rekla je Mimas.

- Nemoj da me uzimate u usta više, oni su rekli da se od prvog dana gledaju i to je to - rekao je Gruja.

- Gastoz je povezivan sa svakom devojkom, nije se pronašao ni sa jednom. To između Mime i Gruje je ugašeno odavde, to se videlo prvi dan. Ja s njom kad sam pričao, mislim da sam ja bio prekretnica da ona krene dalje. Ja ne znam šta me snašlo - rekao je Uroš.

- Čovek ni sama ni blama, ona se šeta sa Jelenom Ilić, on se šeta sa Grujom po dvorištu. Ovo je blam veka, ne mogu da verujem samo gde je ovim devojkama mozak. Ona će za deset dana dobiti kantu - rekla je Milena.

- Ajde ćuti babo jedna, šta ti meni pričaš? - upitao je Ivan.

- Ajde beži idi uradi zube molim te - rekla je Milena.

- Ivane da li ti se stvarno sviđa Aleksandra Nikolić? - glasilo je pitanje.

- Sviđa mi se, jedva čekam da ja pravim savršenu devojku. Ja nju niti uhodim, niti joj prilazim, ali jedina devojka koja mi se sviđa od prvog dana je Aleksandra - rekao je Ivan.

- Ona je oduševljena tvojim brakovima, jedva čeka da je zagrliš - rekao je Gastoz.

- On se kladio da će me smuvati do kraja rijalitija, ali ja njega ne gledam tim očima - rekla je Aleksandra.

- Jel ti to jadan potez što se kladio? - upitala je voditeljka.

- Pa iskreno jeste - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.