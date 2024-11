Doktor za razvode progovorio: Uroš Rajačić dao svoj sud o brakovima koje je rasturio, pa otkrio da je on Mimas bio slamka spasa! (VIDEO)

Njegova reč se čekala!

U toku je još jedna Debata u ''Eliti 8''. Tema današnje debate je loš brak ili dobar razvod, a reč je dobila Milena Šarac Mimas koja je zastupala opstanak u lošem braku obzirom da je prevarila svog dečka Nikolu Grujića Gruju sa Urošem Rajačićem, a potom se vratila u odnos,

- Mimas šta ti misliš? - upitao je Marko.

- Ja mislim da može da se opstane u lošem odnosu, samo treba da se ima želja i motiv. Ovog dečka ovde (Uroša) neću ni da komentarišem. Ja sam napravila glupost, ali mislim da postoji nada da sve bude kao pre - rekla je Mimas.

- Prevara je za slabiće način da izađu iz odnosa. Mimas nije imala petlju da izađe iz tog odnosa, pa se na kraju balade vraća Gruji u odnos za koji znaju da nije dobar - rekla je Milena.

- Uroše ti si očigledno za dobar razvod čim si učestvovao u mnogim razvodima? - upitao je Marko.

- Ja sam osveživač, šalim se. Mimas jeste tražila beg iz odnosa, znam na koji način je pričala o Gruji i njihovoj vezi, sada kada je videla da nema ništa od toga onda se vraća Gruji jer nije sposobna da sama funkcioniše. Drugačije je situacija sa Jelenom, ona je svesna koje je ovo go*no koje ćemo da pregazimo - rekao je Uroš.

- Je l' misliš da si ti muškarčina za Ivana i Gruju? - upitao je Đedović.

- Za Gruju ne smatram, on je grešan samo prema sebi. Za ovog mislim da je svaki muškarac veći muškarac od njega. Zamisli ti koliko je to jadno, on je jedna ženturača odvratna koji snima Miljanu Kulić kako priznaje - rekao je Uroš.

- Je l' misliš da bi mogao da osvežiš Ivanov odnos sa Aleksandrom? - upitao je Đedović.

- Naravno da ne, tu ne postoji ništa. Meni je Aleksandra pala u očima, mislim da se izblamirala, ostavila si prostor da možda budeš sa njim -rekao je Uroš.

- Jelena je meni pisala poruke, da treba da kažem da sam ovo sa Aleksandrom radio da bih je napravio ljubomornom - rekao je Ivan.

Autor: N.P.