Miljana otkopala ratne sekire: Bez dlake na jeziku urnisala Ivana, Jelena jedva dočekala njihov sukob! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Gledanje snimaka" pozvala je Miljanu Kulić da prokomentariše odnos Jelene Marinković i Ivana Marinkovića.

- On gleda svaki njen korak i prati je, ljubi se iz inata. On mora da shvati da on ženu više ne zanima. Ne kažem da je ona bolja, komentarisaćemo još mesec dana ovu skalameriju od braka. Sam je rekao da ga ona ne zanima, a on priča o njoj, gleda i ljubi se iz inata. Ista g*vna, samo drugo pakovanje. Izgovara joj svašta za decu, sam se sebi us*ao u usta. Sve je dogovorena priča, pomiriće se, ali i vidim da Jelenu on ne zanima. On njoj nije bio dovoljan, ostavila ga je, a on traži reakcije, a onda je žrtva - govorila je Miljana.

- Slažem se od reči do reči... Jedva čekam rat Kulić-Marinković, kupiću što više kokica u utorak - poručila je Jelena.

- Slažem se sa Miljanom, sve je rekla. On je jedan folirant - rekla je Milena.

- Meni je Ivan gori što je bio u stanu sa njom, nego ona. Sad nije realno što svi napadate Ivana - umešala se Anđela Đuričić.

Autor: A. Nikolić