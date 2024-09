Opsednuta je ovom pričom: Ivan opleo po Kačavendi, ona mu obećala da će mu svaku lošu reč naplatiti na sudu! (VIDEO)

Ovoj odnos će tek eskalirati!

U toku je nastavak emisije ''Gledanje snimaka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Prvi klip prikazao je Milenu Kačavendu, koja ogovara Ivana Marinkovića i Jelenu Ilić kod ostalih učesnika.

- Toliko sam lepo raspoložena, da me zabole za ovo - rekla je Jelena.

- Ovo je bilo očekivano, sad više pljuje po Jeleni. Ne vidim njeno postojanje, a da ne priča o nama. Osoba koja uspe vas da manipuliše da je neko gori od nje, a da je ona jedna dama. Opsednuta je ovom pričom, to mi je poenta ovog klipa. Meni može da se sagne, jer imam toliko materijala o njoj, ali dočekaće to sud - rekao. Većina misli da mi imamo dogovor, verujem da do kraja nećemo upseti da ih ubedimo da ga nema - rekao je Ivan.

- Volim što se raduje sudu, sve će to morati da dokaže. On je tužen za sve stvari van sezone sedam, već je vezano za Narod pita. Pozivao se na nekog imaginarnog čoveka - rekla je Kačavenda.

- To je onaj što nije hteo da te prihvati, pa si mu se bacala pod točkove - ubacio se Ivan.

- Evo, Ivan će da objasni ko sam ja u Beogradu - rekla je Milena.

- Ti si k*rtonka, ako imaš veze, gledaj da ubrzaš taj sud - dobacio je Ivan.

- Samo se ti sprdaj, ali za sve što si rekao, bićeš j*ben na sudu. Svi znamo ko te pretukao, čuveni bokser - rekla je kuma.

- Ne znam ko je taj čovek - demantovao je Ivan.

- Ti si kanta pijana, loš muž i loš roditelj - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković