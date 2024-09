Aneli ozvaničila vezu sa Matejom: Uroš ih urnisao kao nikad, ona mu uzvratila i žestoko začepila usta! (VIDEO)

Sada je zvanično!

U toku je nastavak emisije ''Gledanje snimaka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredni snimak prikazao je flert Aneli Ahmić i Mateje Matijevića na žurci.

- Meni su ovi klipovi sa žurke blamantni. Pričali da ćemo ići kod Drveta, odemo i ona kaže doći će da priča za pet dana - rekao je Mateja.

- Je l' ste sad u vezi - pitao je Milan.

- Nismo, ali lepo nam je ovako. Privukli smo se, ali da ulazimo u neki odnos, zbog pritiska, ne pada mi na pamet - rekao je Mateja.

- Čestitao bih joj na vezi, ali nije u vezi. Ne podržavam to, deluju mi kao majka i sin. Ne idu mi ni vizuelno, ni karakterno. Ona je imala drugačije muškarce, on nije njen tip. Uz nju ide stariji muškarac, a ovde se blamira, hvata se kao klinka i valja se po podu. On joj je govorio da je folirant, ponaša se kao da je u vezi, a nije u vezi. Ne misli ni o njoj, ni o njenom detetu - rekao je Uroš.

- Dobio si dva pitanja na kontu nas - dobacio je Mateja.

- Što te je blam da priznaš vezu - pitao je Uroš.

- Nije me blam, rekao sam da idemo polako - rekao je Matijević.

- Meni ovo nije iskreno, ni s njene, ni s njegove strane. Ovo je cirkus - rekao je Stanić.

- Vi mislite da mi nismo u vezi, a možda jesmo. Što bi to priznali. On sve vreme provocira, ide za nama i peva pesme. Ne interesujeme Matejina bivša devojka, on je izabrao mene, a i ja njega. Evo, smuvali smo se 18., od tad smo u vezi. Mi smo u vezi - rekla je Aneli.

