Protraćila sam vreme sa njim: Jelena se kaje što je živela sa Ivanom, pa priznala da želi da ode na poligraf kako bi dokazala ovo (VIDEO)

Kaje se!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je sedmu silu kako bi postavili intrigantna pitanja ukućanima.

- Jelena vidim da si dobro raspoložena. Da li Soni utiče na tvoje raspoloženje? - upitao je Darko.

- Da, češkamo se, družimo se i super nam je - rekla je Jelena.

- Jelena, Ivan tvrdi da ste bili intimni, dok ti tvrdiš suprotno. Šta imaš da kažeš na to? - upitao je Darko.

- Ništa, mene to ne zanima. Isto što sam pričala, mislim i sada. Ja imam različite reakcije, sada sam odlučila da se ne pravdam - rekla je Jelena.

- Rajačić tvrdi da ste imali dva puta se*s - rekao je Darko.

- Volela bih da odem na taj čuveni poligraf da se mnogi izblamiraju - rekla je Jelena.

- Da li veruješ dda se Ivan kaje što je govorio o tvojim abortusima? - upitao je Darko.

- Ne kaje se naravno, on godinama priča iste stvari. Moja je krivica što sam sa takvim čovekom ostala, ne možete od njega da očekujete kulturu i vaspitanje. To je on i u njegovom karakteru je da vrređa. On će uvek biti ovo i to je tako. On je meni izgovorio jezive stvari, ali njega boli štoo ja više ne želim da budem sa njim. Ja sma sa njim protraćila vreme - rekla je Jelena.

- Ivan pravi od mene nešto što nisam i to je tako. Mene da nije bilo verovatno bi pre 4 godine uveno od alkohola jer nije imao nikog sem mene nemoralne, nije ga volela ni sestra ni niko - rekla je Jelena.

- Kako gledaš na to što Uroš hoće da te istera iz rehaba kako bi uživao sa Mimas? - upitao je Darko.

- On je jedan teletabis, ovo su sujetne budale - rekla je Jelena.

