Hitno oglašavanje Lazara Čolića Zole: Raskirstio sa Miljanom, a evo da li će priznati dete (FOTO)

Imao je šta da kaže!

Nakon što je prošle noći u emisiji Pitanja novinara, Miljana Kulić iznela salvu uvreda na račun Lazara Čolića Zole gde je rekla da je on žigolo u Švajcarskoj, Zola se odmah oglasio na svom Instagram profilu:

- Javio se, pružio podršku, stao iza svega. Čuli se ponovo privatno uz molbu i pružio sam maksimalnu podršku. Izvinjavam se što nisam bio u mogućnosti da poletim i Šimanovce, ali nakon onih reči od sinoć, apsolutno me ništa više ne zanima, osim trudnoće iza koje ću uvek stati, ali to je sve od mene. Odnos sa njom me ne zanima - napisao je Zola.

Autor: N.Brajović