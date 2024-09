Jelena sasula sve u lice Munjezu i Anđeli: Preko ovoga ne može da im pređe (VIDEO)

Imala šta da kaže!

U toku je glasanje za osobu koja je takmičare najviše razočarala. Reč je dobila Sofija Janićijević:

- Razočarala me je Jelena. Ti i Ivan meni ne idete kao par, to i nije bitno, meni to tvoje ponašanje u sukobima smeta. Razočarao me je Mateja, ti braniš neke Uroševe laži za koje kažeš da je istina, deluje mi da će on to da ti promeni i naravno Ivan Marinković - rekla je Sofija pa je reč dobio Ivan Marinković:

- Mene je prvi razočarao Ćomi, ja sam ga upoznao na sistematskom, on se ugasio posle pet dana. Drugo razočarenje je Keti, ona i ja imamo lepu i normalnu komunikaciju, ali može ona bolje, i treća osoba, Mima Šarac svima je jasno zbog čega - rekao je Ivan.

- Ja ću navesti osobu sa kojom sam živela šest godina, Ivana, jasno je sve. Druga je Munja, ja ću se družiti sa njim i napolju, ali on se izmirio sa osobom koja ga je najviše vređala, on se pomirio sa ljudima koji su ga najodvratnije vređali. Ti si meni govorio ko ulazi sve, pa si pominjao Kačavendu, kojoj si drugi dan nosio doručak. - rekla je Jelena.

- Ja moram da kažem da je to sve na moju inicijativu - branio je Munjez.

- Ti padaš na manipulacije, čak i Ivan i to njihovo ponašanje, a na trećem mestu je Anđela Đuričić . ja sam nju branila, a ona je pre neki dan rekla da se čula sa Ivanom gde je rekla da sam ja užasna, a onda priča sa mnom - rekla je Jelena.

- Ja sam Ivanu rekla, iskreno meni je smešno što gubite honorare zbog stvari koje nisu bitne. Ti mene nikada nisi uvredila - rekla je

Autor: N.Brajović