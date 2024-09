Svi provaljuju njihov flert: Matea žestoko osudila Sofiju i Terzu zbog njihovih postupaka, oni se prave ludi (VIDEO)

Osudila ih!

Učesnici "Elite" u Beloj kući glasaju za osobu koja ih je najviše razočarala, a reč je dobila Matea Stanković koja je progovorila o flertu Sofije i Terze.

- Ja moram da navedem Mimu, ona navodi Anđelu koja se zaljubila i imala je grešku. Svi smo mi glupi kad uradimo tako nešto, ali Mima isto to radi. Broj dva razočarala me Sofija jer se muva sa Terzom, mi to vidimo svi. Broj tri je Uroš Stanić, mislila sam da je drugačiji, ali je prevrtljiv, lažov i tako dalje. On je meni rekao da smrdim, a ja kad dođem mirišem isključivo na skup parfem - rekla je Matea.

- Meni je mnogo drago što sam većinu učesnika prvo očarala, a potom razočarala - rekla je Mimas.

- Ja se slažem sa Karićem da sam ja razočarao ljude jer nisam rekao svima šta stvarno mislim. Sad ću reći pravo mišljenje o svima, rekao sam produkciji da me zovu Žareti Mareti, to je moj alterego i boli me ku*ac za sve. Prva osoba je Uroš Stanić njega je Đole gasio i nema ga više nigde. Navao bih Gastoza jer je gospodin nevidljiv. Ja sam ga gledao kao šoumena, ali ovde se nekako izgubio. On je više šoumen i ne priliči mu da bude ovako ćutljiv. On mene ne može poniziti, treća osoba je deda Pero. On smrdi i vucara se po garniturama, kao beskućnik izgleda čovek. On je nezahvalan i bezobrazan za svoje godine - rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.