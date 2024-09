Nikada joj neću okrenuti leđa: Aneli se obratila Slađi dirljivim rečima, evo šta misli o Naju! (VIDEO)

Zanimljvo!

U toku je emisija 'Nominacije'. Ukućani večeras biraju između Slađe Blinde i Nikole Škatarića kome žele da vide leđa. Na redu da nominuju su Aneli Ahmić i Mateja Matijević.

- Slađa je moja kuma i drugarica, uvek je znala da me umiri u najgorim trenutcima, puno mi je pomogla prošle godine. Uvek je bila tu za mene, branila me je i suprostavljala se osobama koje su me napadale, ja te neke momente neću nikad zaboraviti. Ja i ona ćemo uvek ostati drugarice i nikad joj neću okrenuti leđa. Ja dosta puta znam biti nervozna i posvađamo se ali se vremenom pomirimo. Sve što je radila za mene je bilo iskreno, ona zna itekako da savetuje samo što nju ljudi mnogo potcenjuju. Ja njoj nikada nisam branila da se druži niti sa Majom, ni Stanijom, nikada nisam bila sujetna ni na koga -rekla je Aneli, pa dodala:

- Što se tiče Nikole jedan lep i zgodan dečko, jako je kulturan, mislila sam da je odvratan i arogantan, seljak ali ti si baš vaspitan i kulturan, poštuješ žene. Jako mi se sviđa što nisi ušao tako naglo sa Slađom u odnos, tako da mi se sviđa jako njegovo ponašanje, ostaviću Slađu -rekla je Aneli.

Što se tiće Naja, on je jedan jako ispravan momak, vredan, lepo vaspitan, to je profill lika sa kojim se ja družim napolju, nikada te ne bi prodao niti ostavio. Što se tiče Slađe mislim da ona čim se vidi da je u kadru odma se promeni, sviđa mi se što je energičan lik i pokreće je muzika. Mislim da Najo ima kočnicu zbog spoljašnjeg sveta i da ima neku devojku napolju zato je to maksimum što se tiče njihove veze, poslaću Naja da budem džđentlmen -rekao je Mateja.

Autor: Nemanja Šolaja