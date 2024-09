Nevaspitan si: Milica kivna na Škatarića jer ju je nazvao babom, on pokušao da se opravda! (VIDEO)

Bukti rat!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milici Dugalić kako bi nominovala između Nikole Škatarića i Slađane Lazić Poršeline.

- Moram da kažem da meni Slađa deluje kao neka zvezda. Za minut izgovoriš mhiljadu reči, ali takva si. Želim ti da pronađeš iskrenu ljubav, to ti je moja želja. Što se tiče tebe Škatariću, ne mogu da verujem da si me nazvao babom. Jako si me uvredio. Nemaš nikakav stav prema starijim ljudima. Rekao si mi da idem kući, ko si ti da mi to pričaš? - kazala je Milica.

- Ja ću nastaviti da Vas zovem bako ili baba, jer mislim da ne treba da zovem ženu u tim godinama imenom - dodao je Škatarić.

- Ti si jedan nevaspitan dečko. Tvoj mozak se nikada neće promeniti. Nominujem Škatarića - istakla je Milica.

- Slađa je neko ko ostavlja bez daha. Škatarić mi i nije toliko simpatičan. Ostavljam Slađu - kazao je Mića Jovanović.

Autor: S.Z.