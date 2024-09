Emotivna ispovest oca Ane Nikolić: Rade Vasić pokazao poveze i flastere sa dijalize, Rada otkrila da je kupila grobno mesto, on zaplakao zbog ćerke u Eliti: Kad sam čuo da je... (VIDEO)

Rade Vasić, otac aktuelne učesnice "Elite 8", Ane Nikolić, u novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", Joci novinaru otvorio je dušu o ćerkama, ali i o svom zdravstvenom stanju o kom se naširoko pričalo i pisalo.

Joca novinar u novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" posetio je dom Ane Nikolić, aktuelne učesnice "Elite 8", te je tom prilikom s Radetom i Radom Vasić, njenim ocem i majkom, porazgovarao o njihovom zdravlju, ali i ćerkinom učešću.

- Možda je rekao Bog da Rade i ja zajedno umremo, zato sam i meni i njemu napravila grobnicu. Rade mi je bio u kritičnom stanju - rekla je Rada.

- Šta da vam kažem? Evo malo pre sam stigao sa dijalize, uvek kada idem na dijalizu izgubim govor. Četiri sata ti ispiraju krv i ono sve, mogu da ti kažem da je teško, nije baš da je dobro. Sad nam Ana otišla u "Elitu" i Stefan, Rada i ja smo ostali sami. Da mi nije Rade, zlo. Ja bih želeo da pošaljem svim ljudima na ovom svetu želje da imaju ljubav kao što je imam ja s Radom, 44 godine smo u braku, nikada se nismo posvađali, šta je Rada želela, to je i dobila. Svirao sam i zarađivao sam dosta novac - rekao je Rade.

- Kako sada funkcionišete, kako je sa zdravljem - pitao je Joca.

- 18 meseci ja već nosim ovo. Mogu da se zahvalim doktorima u Prokuplju i svim sestrama, a najviše doktorima na VMA u Beogradu koji su mi spasili život - rekao je Rade, a onda se osvrnuo na Anino učešće u "Eliti":

- Kad sam čuo da je tražila pesmu: "Ti si ćerko tatin sin" i mnogo sam se obradovao. To su moja deca, ma kakva god da su, mi smo ih stvorili i doneli na ovaj svet. Mi smo gledali da pomažemo svojoj deci, ja sam hteo kao roditelj...Pitali smo odmah: "Koliko to sine košta?", sve će to majka i otac da finansiraju i da bude ako treba i još ako bude trebalo, daću. Moja deca su tako srećna, imali su i srećno detinjstvo, nisu bili željni ničega - rekao je Rade.

Autor: Nikola Žugić