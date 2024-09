Šok!

Jelena Ilić rekapitulirala je nedelju koja se bliži kraju, te se osvrnula na sukobe sa Ivanom Marinkovićem i voditelju Darku Tanasijeviću otkrila kako se oseća povodom svega.

- Kakva je sitacija sa Ivanom? - upitao je Darko.

- Darko, on je pokušavao na sve načine da mi se približi napolju. Kad je otišao u Bosnu, preko drugarice je pokušao da me smekša i pita me da li želim da mi kupi patike - kazala je Jelena.

- Šta se dešava sa Rajačićem i tobom? - upitao je Darko.

- Nije želeo da oseća neki vrstu krivice, pa mi se napolju dodvoravao. Svaki put pred emisiju ''Narod pita'', on je pronalazio način da me odobrovolji, kako ja ne big vređala, kupovao je mir. Ne mislim da je imao prema meni neke emocije, eventualno strast. Osećam sujetu neku s njegove strane, to ne mogu da objasnim. Dok je on bio na moru, ja sam mu rekla da nema potrebe da se mrzimo i da je vreme da budemo okej. On mi je slao slike sa mora - istakla je Jelena.

- Je l' si bila intimna sa Ivanom pred početak rijalitija? - upitao je Darko.

- Ne. On pokušava da me ponizi - kazala je Jelena.

- Da li ti se dopada Soni? - upitao je Darko.

- Da, jako - istakla je Jelena.

Autor: S.Z.