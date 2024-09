Sinoć su sve emocije isplivale na površinu: Ilićeva odlepila za Sonijem, Gastoz žestoko odbrusio Kariću, a evo ko je zauvek napustio Elitu! (VIDEO)

Situacija u Beloj kući je sve napetija!

U toku sinoćnje večeri u Beloj kući je održana emisija 'Elita - Izbacivanje'. Voditeljka Dušica Jakovljević je u studiju ugostila Marka Đedovića koji je progovorio o svim aktuelnim temama. Tokom cele noći Darko Tanasijević je radio intervjue sa ukućanima u Šiša baru dok je na kraju večeri Belu kuću zauvek napustio Viktor Amos.

Na samom početku emisije ''Izbacivanje'', voditeljka Dušica Jakovljević najavila je svog gosta u studiju, Marka Đedovića. On je dao sud o trenutnim dešavanjima u Beloj kući.

Aleskandra Nikolić ušla je u žestok verbalni obračun sa Brankom Knežević.

- Sve si zauzela, ne mogu da verujem da si tako sebična. Stalno praviš probleme. Uzela si i sve čaše za sebe. Rekla sam ti lepo - kazala je Aleksandra.

- Ti patike svuda ostavljaš - kazala je Branka.

- Kako si ti bezobrazna. Ne znam kako te nije sramota. Zna se ko je uredan, a ko nije - kazala je Aleksandra.

Jelena Ilić rekapitulirala je nedelju koja se bliži kraju, te se osvrnula na sukobe sa Ivanom Marinkovićem i voditelju Darku Tanasijeviću otkrila kako se oseća povodom svega.

- Šta se dešava sa Rajačićem i tobom? - upitao je Darko.

- Nije želeo da oseća neki vrstu krivice, pa mi se napolju dodvoravao. Svaki put pred emisiju ''Narod pita'', on je pronalazio način da me odobrovolji, kako ja ne big vređala, kupovao je mir. Ne mislim da je imao prema meni neke emocije, eventualno strast. Osećam sujetu neku s njegove strane, to ne mogu da objasnim. Dok je on bio na moru, ja sam mu rekla da nema potrebe da se mrzimo i da je vreme da budemo okej. On mi je slao slike sa mora - istakla je Jelena.

- Da li ti se dopada Soni? - upitao je Darko.

- Da, jako - istakla je Jelena.

Marko Đedović prokomentarisao je odnos Jelene Ilić i Ivana Marinkovića u emisiji ''Izbacivanje''.

- Jelena je meni govorila svaki svoj korak, delila je sa mnom detalje koji su najduvblji delovi njihove intime. Znao sam sve, jer mi je ona to rekla. Onda se nakon izgovorenih reči ponovo nalaze u istom stanu i razmenjuju nežnosti. Kako je to tako?! Nije mi jasno. Mislim da zaslužuju jedno drugo, možda je to za njih. Njih dvoje teraju inat jedno drugom - kazao je Đedović.

Ivan Marinković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te se osvrnuo na svoj odnos sa Jelenom Ilić.

- Ivane, šta se dešava sa Jelenom i tobom? - upitao je Darko.

- Stojim iza toga što sam rekao da je žena lakog morala, ali sam imao trenutak slabosti kad sam s njom legao u krevet. Kajem se jer sam s njom legao u krevet. Ona je spuštala loptu pre rijalitija, napisala je:''ti si moja ljubav, teško meni s tobom u rijalitiju''. Iskreno, ne znam kako da opišem to kako se ja sad osećam. Ne mislim da mi ona sa Sonijem tera inat, već ovim sad pomazuje da je laka žena - kazao je Ivan.

Nenad Marinković Gastoz požalio se Mileni Kačavendi i Luki Vujoviću na ponašanje Anđele Đuričić, za koje smatra da je bezobrazno i da neće moći dugo da ga toleriše.

Naredna sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Uroš Rajačić koji se osvrnuo na svoj odnos sa Milanom Šarac Mimas.

- Šta imam Mimas, a što nisu imale druge? - upitao je Darko.

- Dopala mi se, jako mi se dopala. Meni se ona jako dopada. Po ceo dan smo zajedno, ali je ona jako ljubomorna. Ona je odvela Keneški da pričaju. Keneški je ta koja želi po svaku cenu da mi se približi, zato to smeta Mimas . Da želim nešto da uradim, ja bih to uradio - rekao je Rajačić.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bila je Miljana Kulić, koja se osvrnula na svoju trudnoću i odnos sa Lazarem Čolićem Zolom.

- Miljana, kako se nosiš sa trudnoćom? - upitao je Darko.

- Od Zole nema podršku nikakvu. Mislim da sam iskorišćena po ko zna koji put. Imam visikorizičnu trudnoću. Darko, ne znam koliko je pametno da rodim dete, pored svega što se dešava. Nije mi jasno da makar cveće ovde nije poslao, samo da mi stavi do znanja da misli na mene - kazala je Miljana.

Nenad Marinković Gastoz razgovarao je u "Šiša baru" sa voditeljom Darkom Tanasijevićem. On je prvo govorio o ponašanju Anđele Đuričić.

- Ja njoj već 14 dana kad je vidim govorim, pitam neke normalne stvari... Danas joj se nisam obratio, jer sam očekivao da će ona da kaže... Nije ni to. Malo je bezobrazno sa njene strane, ali ajde neću da požurujem i neka ide sve svojim tokom - govorio je Gastoz.

- Da li te odbijanje još više radi ili te boli uvo? - pitao je Darko.

- Ja sam joj se probližio na kulturan način, ako posle 14 dana mog lepog ponašanja meni ni ćao danas nije rekla, a živimo u istoj kući, pa ako želi da me odbije na dobrom je putu. Ako je napravila taj oklop, znam da je ranjiva, rezervisana i kao da ima amove, okej neka izgura šta treba. Mislim da sam bio korektan, i dalje ću i biti. Oduševila me je kad me je spustila u emisiji, pa mi se izvinila i rekla da je preterala. Ima manire koji mi ne daju da joj kažem da se tera. Ja sam muškarac, nemam šta da izgubim. Ne želim da joj budem smetnja, a ni da lebdim nad njom, a da ona ne zna da mi kaže ni dobar dan - nastavio je Marinković.

Jelena Marinković i Miloš Radulović Soni već danima unazad provode svaki san po ceo dan zajedno, a ne kriju simpatije jedno prema drugom.

Ivana Keneški nakon propalog odnosa sa Urošem Rajačićem odlučila je da okrene novi list i da sreću potraži na drugom mestu. Očigledno je idealnu priliku ugledala kod novog učesnika "Elite", Luke Vujovića.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Nikola Grujić Gruja. On je progovorio o Milani Šarac Mima koja je neposredno nakon njihovog raskida ozvaničila vezu sa Urošem Rajačićem.

Jelena Marinković i Miloš Radulović Soni razgovarali su o svom odnosu u rehabu, za koji on smatra da je najbolje da se prekine. Jeleni je to jako teško palo, pa je završila u suzama, a Soni ju je uveravao da je njegova.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Mateja Matijević, koji je progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Kako ti je sa Aneli? - upitao je Darko.

- Jako lepo. Nada, se da će ostati ovako. Ima normalnu dozu lubomore, što mi se jako dopada Pronašao sam se pored nje, lepo mi je - kazao je Mateja.

Milana Šarac osamila se kod rol vrata u dvorištu Bele kuće, gde je prolila reku suza zbog svađe sa Urošem Rajačićem. On joj je odmah prišao kako bi pokušao da smiri situaciju i popravi njihov odnos.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Nenad Macanović Bebica, koji je prokomentarisao ljubavne parove u Beloj kući.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane takmičare, pa sa njima produžio u diskoteku gde će odigrati igricu za dupliranje glasova. U borbi su Nikola Škatarić, Marko Zec i Viktor Amos.

- 43% glasova, 41% glasova, i treća ima 16% glasova. Najviše ima Marko Zec. 41% glasova ima Najo, sa Viktorom se pozdravljamo - saopštio je Darko.

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine", prvo pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza, da li je odnos sa Anđelom Đuričić igra.

Lepi Mića na "Igri istine" upitao je Danijela Dujkovića Munjeza da iznese šta misli o bliskom odnosu Sofije Janićijević i Borislava Bore Terzića.

Autor: Nemanja Šolaja