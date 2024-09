Imate hit tako da vam budžet nije bitan: Gastoz u svom stilu pohvalio Mionu i Ša, izrešetao Uroša Stanića! (VIDEO)

Haos!

U toku je podela budžeta Nenada Marinkovića Gastoza. On je podelio srednje budžete Mioni i Ša pa ih pohvalio kao nikada.

- Moram da te pohvalim jer si Anđelin drug, u tebi leži jedan mali medo plavkast i obožavam da te vidim svakog dana jer imaš taj hod i stav. Neverovatan si mi, mico moja i dušo moja, živote moj -rekao je Gastoz Urošu.

- 4 soma idu Ani Spasojević jer me je giftala na tiktoku ali me smaraš, moraš da se aktiviraš više, to me nervira ali si mi drugarica i zato srednji -dodao je Gastoz.

- Vi ste mi jedni od dražih za sada , msilim da ste me primili u vaš mikro svet, dragi ste mi jako i hvala za frizuru. Divni ste mi i Miona i ti, nisam hteo da vam dam velike budžete jer imate hit tako da ide srednji -rekao je Gastoz.

- Evo za brata Naju srednji budžet jer si mi snalažljiviji od Aneli tvoje lepše polovine, ti si meni divan momak i drago mi je što si i dalje sa nama. Zanimljiv si i kao pojava i kad se nešto treba reći. Imaš veći potencijal nego Marko, eto veći budžet da se snađeš sa Slađom -odbrusio je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja