Sudar rijaliti titana: Gastoz uveren da može da parira Miljani, obećao joj žestoku borbu do superfinala! (VIDEO)

Biće napeto!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Ovonedelji vođa, Nenad Marinković Gastoz izabraće potrčke za ovu nedelju. Reč je dobila Miljana Kulić.

- Moja majka je bila uvek za to da pravimo šou, a ne da se svađamo - rekla je Miljana.

- Zašto je Miljana kleptomanka - pitao je Milan.

- Mene Miljana gleda kao ozbiljnog favorita, mislila je da nema konkurenciju, ali došao je Gastoz. Biću ovde u samo jednoj sezoni, pa ti živi u iluziji da si najbolji igrač. Ćeraćemo se do finala - rekao je Gastoz.

- Ti si ljubomoran na moj lik i delo, misliš da ćeš podeliti, ne brini, hoćeš - rekla je Miksi.

- Njoj veliki budžet ne treba, pošto nije sposobna da išta radi. Ona je naša mala beba ovde - kazao je Gastoz.

- Trudna sam išla u kupovinu za 60 ljudi, on je nesposoban - ubacila se Miljana.

- Ne osporavam njenov uspeh, on je kao jutjuber i skuplja tu mlađu ekipu. On Miću ne može da podnese. Ovoj ekipi kojoj je danas dao mali budžet, uspeo je da izmanipuliše njima. Jako je sujetan i ljubomoran, godinama manipuliše tim osmehom. Ljudi koji su ovde dve ili više godina ne padaju više na to. Sve manje ljudi se smeje njegovim glupim forama - rekao je Ivan.

- Izlaganje ti je jadno, priča ti je jeftina - rekla je Kačavenda.

- Meni se svidela njegova podela, svakome je rekao šta misli - rekao je Bebica.

- Kod mene nema sujete i ljubomore, njegove pesme volim. Ni dan danas nemam animozitet prema njemu, svađu sa mnom neće dobiti - rekla je Kulićeva.

- Hoće da nahvata priču sa Zolom, samo joj je bitno da on sve čuje, njega boli d*pe, a ja hoću da je smirim - rekao je Nenad.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković