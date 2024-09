Besan kao ris: Mateja smatra da Aneli i on nisu jedno za drugo, ona otkrila da je bio previše navalentan! (VIDEO)

Šok!

U toku emisije ''Pretres nedelje'' Aneli Ahmić i Mateja Matijević progovorili su o svom raskidu i kako je do njega došlo.

- Nije mi problem da kažem koje stvari su me nervirale kod Aneli. Kada su je pitali tokom emisije ''Pitanja novinara'' šta joj se dopada kod mene, ona je krenula da uvija nešto. Ne želim to, bolje sad kad je rano da je odstranim od sebe. Ne želim foliranta - rekao je Mateja.

- Očigledno je da je ovde u pitanju se*s. Izgleda da ona nije želela to sada - dodao je Mića.

- Rekla sam mu da ne želim odmah da imam se*s - kazala je Aneli.

- Aneli, čim se pokriješ po gavi, makar se i samo ljubila, ništa to dobro nije. Ne znam šta sad pričaš - kazao je Miča.

- Je l' trebalo odmah da raširim noge?! Problem je bio jer on i kad me zagrli, krene da me pipka svuda, a ja to neću - kazala je Aneli.

- Nismo jedno za drugo, to je to - istakao je Mateja.

- Drago mi je jer sam ja u pravu. Kao što sam i rekao, Aneli i Mateja nisu jedno za drugo. Ona kao da je pogubljena. Nije prebolela Janjuša, ulazi u odnos sa Matejom, a neko treći joj je u glavi, o čemu se radi? Mislim da je Mateja nju iskoristio zbog priče, a ona je s njim Janjušu terala inat - rekao je Uroš.

- Imaš dvadeset godina, a ovde komentarišeš neke stvari. Molim te, ćuti i sedi dole - kazala je Milena.



Autor: S.Z.