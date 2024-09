Prolila more suza: Marija otkrila šta je Miljana pitala, pa zaplakala kao kiša kad se setila bolesti: Onaj ko se igra s njom nek mu sudi Bog

Nije mogla da sakrije emocije!

Ognjen Amidžić želeo je da istakne i drugu stranu ploče Marije Kulić, te je ona zaplakala zbog Miljane Kulić.

- Marija niko ne zna koje ti bitke vodiš, ti si imala ozbiljnih životnih bitki, imala si kancer izborila si se - rekao je voditelj.

- I suprug isto, u isto vreme, ja sam imala metastaze. Istog dana smo operisani - rekla je Marija.

- Posvećenost porodici, Miljani, Željku - rekao je voditelj.

- Od prvog dana njene trudnoće do dana današnjeg. 24 sata više nisam u stanju, želim svakoj da pomognem. Nikada ja nisam rekla sebi i ne mogu da kažem sebi da ne mogu, i šta nisam mogla ja sam uradila. Osećam da više ne mogu da se posvetim totalno 24 sata jednom biću, a Miljana to ne može. Pitala me je: "Mama, je l' hoćeš da čuvaš ovu moju bebu?", i šta sada ja? Ja sam bolesna i ne mogu, a ona ne može sama. Onaj ko se igra sa njom, Bog neka sudi - rekla je Kulićka.

