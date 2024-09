Pratila je svaki njegov korak: Kačavenda otkrila Aneli da je Terza posetio Sofijin krevet nekoliko puta! (VIDEO)

Raskinkala ga!

Aneli Ahmić i Milena Kačavenda komentarisale su odnos Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević, pa se osvrnule i na Mateju Matijevića.

- Znala dam da će se ovo desiti, rekla sam Munji šta mi se ne sviđa. Ona mi nije jasna. Oni su se kao sakrili i poljubili se - rekla je Kačavenda.

- Ovde nema sakrivanja - rekla je Aneli.

- Legla sam jutros i čujem neko šuškanje, kad ono on kod nje kod kreveta. Kažem mu vrati se i on se vrati, posle opet šuška nešto. Kažej joj nešto, pa se vrati. Ostao bi on još, nego vidi da ja gledam. Ona se mene zenta, jer zna da ja Terzi ne dam. Mnogo mi je ružno što Teodora stoji uz nju - rekla je Milena.

- Meni je ovo pakao i za nju i za bebu, shvatam je. Da se nisu oni negde od spolja znali - rekla je Ahmićeva.

- Mislila sam na početku da umišljam - kazala je kuma.

- Mateja isto celu noć sa Aleksandrom Nikolić. Namiguje joj, celo veće smo pratili Teodora, Bebica i ja. Pitao je Ivanu da dele krevet. Hvala Bogu da se ništa nije desilo, bila sam u rezervi - kazala je Aneli.

- Ma daj - rekla je kuma.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković