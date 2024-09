Ne štedi nikoga: Kristijan otkrio planove za Farmu, pa opleo po Terzi zbog javne prevare, a evo šta mu je poručila Kristina (VIDEO)

Preko ovoga ne prelazi!

Nakon nekoliko godina pauze, Kristijan Golubović, poznat po svojim kontroverznim izjavama i ponašanju u prethodnim sezonama reality show-a "Farma" i ''Elita'', odlučio je da se ponovo nađe na malim ekranima. Njegov povratak izazvao je buru reakcija među fanovima, koji s nestrpljenjem iščekuju kako će se snalaziti u novom okruženju.

Kristijan je danas bio na lekarskom pregledu, a tom prilikom je otkrio kakve planove ima za Farmu :

- Od mene možete da očekujete rad, red i disciplinu. Čuo sam da me se ovde plaše mnogi, a to je bezveze, mene samo ne trebaju licemerno da podje*avaju. Moram da kažem da ne bih voleo da vidim nekog muškarca licemera koji pošto poto želi da me isprovocira jer su oni svi hrabri na jeziku.

- Kristina mi je rekla da ide na Farmu da proveri štekove, ali ostaviće me ako bude flerta samo. Ja volim da sam sa ženama u konverzaciji, a ona odmah misli da je u pitanju neki flert. Ne plašim se ničega, ovaj put sam dao obećanje i Željku i Kristini da ću doneti honorar kući.

Pored toga je Kristijan prokomentarisao odnos Bore Terzića i Sofije Janićijević.

- Svesno da uđeš i da prevariš trudnu ženu moraš biti poseban smrad. Ja sam prevario ženu sa ćerkom, a zaljubio sam se u ženu sa kojom sam sada i sa kojom imam dvoje dece. Garantujem da Terza neće biti sa tom malom duže od Elite. Za mene je ozbiljan smrad, ispao je pi*ka prema ženi koja je trudna. Za sve takve žene imam da kažem da paze da im se ne vrati karma. Ta Sofija nek pazi da njoj Terza ne napravi dete, pa kad uđe u sledeću sezonu nju prevari.

