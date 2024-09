Stići će ga sve suze ovog sveta! Dno-dna: Jelena Golubović žestoko osudila Terzin i Sofijin odnos (VIDEO)

Jelena osuđuje odnos Terze i Sofije. Ne bi bila u Miličinoj koži.

Jelena Golubović je večeras na Red televiziji u emisiji pitam za druga komentarisala zadatak koji je Borislav Terzić Terza predložio da uradi sa Sofijom Janićijević. Jelena je tumačila da li je to izgovor za razgovor.

Terza je napolju ostavio Milicu, trudnu verenicu, a u Elitu je ušao da zaradi novac za njihov zajednički život. Jelena je u svom stilu počela da komentariše njihov odnos pa rekla bez dlake na jeziku:

- On u startu pravi siroče od deteta, pravi situaciju da ce dete imati nn oca. Ušao da zaradi pare za zajednički život razmišlja li o trudnoj ženi napolju. Lako je trudnu ženu prevariti. Dno dna trudnicu prevariti stići će ga sve suze ovog sveta. Uvek će reći muškarac da se plaši ženskih suza - započela je Jelena osuđujuči Terzin potez.

Na pitanja voditeljke da prokomentaroše kako joj deluje Sofija koja kaže da Terza nije oženjen kao da ne rastura brak, Jelena je osula na njen račun:

- Nje oženjen ali zna da čeka dete čim je veren prihvatio je dete i tendenciozno pravio dtete. To objašnjenje samo je stvar momenta kad će doći do papira. Ako je Milica pametna nikad neće doći - dodala je Jelena.

Terza je sinoć nakon uspešno obavljenog zadatka poljubio Sofiju dva puta pa je Jelena na to dodala:

- To više nije zadatak. On nije nju poljubio za vreme zadatka nego posle. Svaka žena zna, poznaje muškarca i vidi ili je zagrejana ili to radi zbog zadataka. Možda je to interna igra da ona uđe u rijaliti - dodala je Jelena aludirajući na Milicu.

Iako Sofija negira svaku prisnost sa Terzom, ona sve komentariše sa cimerima, da joj Terza prilazi i zanima je da li igra igru.

- Svakoj ženi imponuje da joj se udvara neko. Izgleda da žene žele tuđeg muškarca više nego muškarci tudju zenu. sta ona očekuje ako on vara trudnu ženu šta ona očekuje od njega sutra. Možda će tri puta gore njoj uraditi. Na tuđoj nesreći se sreća ne gradi. Ne bih bila Milici u koži - zaključila je Jelena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu:

Autor: M. Vićović