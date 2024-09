Terza se preznojio: Milan Milošević ga podigao pred svima, nastao muk u Beloj kući (VIDEO)

Evo o čemu su pričali!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Borislavu Terziću Terzi.

- Zašto mrziš Gastoza, da li zbog toga što ti je bio s Milicom - glasilo je pitanje.

- Nema veze i da je bio. To je bilo pre mene, od prvog dana imamo super komunikaciju - rekao je Terza.

- Glupa situacija, ja nisam znao da je to Milica pričala, ja bih se pravio lud do kraja ovog rijalitija, nikada ne bi dobili od mene pozitivan odgovor. Imam lepo mišljenje o momku, nikada iz mojih ustiju to ne bi izašlo da ona nije potvrdila - rekao je Gastoz.

- U super smo odnosima - rekao je Terza.

- Munjez, kakvo je Terzino mišljenje o Gastozu - pitao je Milan.

- Imali smo situaciju što se desilo za vreme podele budžeta, kada smo mi ušli kao u sukob, zapravo nismo. Nikada lošu reč o njemu nije rekao - rekao je Munjez.

- Milica je čak rekla da to nije bilo jedanput - pitao je voditelj.

- Rekla je Milica da nisu bili u vezi, da su blejali i družili se, gotivili - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić