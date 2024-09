On mi je jedini oslonac: Anđela otkrila Gastozu koliko joj znači Uroš, pa pokušala da izgladi njihov odnos! (VIDEO)

Dve najvažije osobe za nju!

Anđela Đuričić pokušala je da izmiri Nenada Marinkovića Gastoza i Uroša Stanića.

- Moraš da poštuješ mog druga (Uroša) - rekla je Anđela.

- Tvoj drug nije normalan, napada me fizički - rekao je Gastoz.

- Rekao mi je da i ti njega napadaš. Ti moje prijatelje poštuj i nema problema. Ovde niko nije normalan, ali on je jako divan i dobar. On mi je jedini oslonac, ako imare neke probleme, ja sam za to da ih rešite - rekla je ona.

- Sladak je, za bunar dušu dao. Ima glavu kao kanta - rekao je Nenad.

- Ti si jedini muškarac kog mi hvali, ne loži se na tebe, ne brini. Ima dobro mišljenje o tebi, jako ga povređuje što ga ne gotiviš. Hteo bi da se druži s tobom. Samo želim da vas dvoje imate normalan odnos - rekla je Đuričićeva.

- Nemaš pritisak oko nas - kazao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković