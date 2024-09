Milion puta si bolji izbor od monstruma: Milica Veličković pružila punu podršku Gastozu, pa zauvek završila sa Terzom

Uzvraća udarac Terzi!

Protekle noći Borislav Terzić Terza saznao je da je Milica Veličković bila sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, te je otkrio da ga to toliko i ne dotiče s obzirom na to da je bio sa Milicom pre njega. Gastoz je istakao da mu je glupo da priča o tome jer kako kaže nije znao da je Milica to već javno otkrila.

Upravo iz tog razloga oglasila se Milica Veličković i na svom profilu okačila zajedničku sliku sa Gastozom, a ovim postupkom je svima dala do znanja da je definitivno završila sa Terzom.

- Što se tiče teme od noćas velika podrška za Galeta, svakako si bio milion puta bolji izbor izbor od monstruma, do pobede - poručila je Milica.

Autor: Pink.rs