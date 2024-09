Zakucala se u auto devojke s kojom je njena varala: Otkrivamo vam detalje iz Mateinog života koje malo ko zna

Evo svih detalja!

Učesnica ''Elite 8'' Matea Stanković otvoreno je govorila o svoj bisek*ualnom opredeljenju, pa je za medije otvoreno govorila o svojoj dugogodišnjoj ljubavi sa ženom. U ''Elitu 8'' je ušla kao singl, a o bivšoj devojci za medije je uvek imala samo reči hvale.

Međutim, kako naš portal Pink.rs saznaje njihov raskid nije prošao bez skandala.

- Bile su njih dve dugo zajedno, a znam da je Matea bivšoj slupala kola. Naime, Matea je čula da je devojka prevarila i poludela je, nisam mogla da je zaustavim. Sela je u auto, od sada bivše devojke, i zakucala se njime u kola devojke sa kojom ju je partnerka vara. Pa to je bio haos. Policija je izašla na teren, Mateu su zbog povreda odvezli u Hitnu, radili su sve testove na alkohol i drogu, bila je negativna, i oslobodili su je tog dela. Bivša je došla po auto i nije htela da je tereti , dogovorile su se da Matea plati odštetu od 6 000 evra, a štetu drugog automobila je pokrilo osiguranje - otkriva izvor blizak portalu.

Podsetimo, pevačica koju, inače, zovu kraljica bakšiša pre ulaska u ''Elitu 8'' je izjavila da nema razloga da krije svoje seksualno opredeljenje, iako su je mnogi savetovali da to ne radi.- Ja jesam bise*sualnog opredeljenja, ja glasam za ljubav. Mnogi su me savetovali da lažem, da kažem da to nije istina, jednostavno tako je, ako neko ima problem, to je njegov problem. Svi mi negde od malena imamo tipove, a na kraju nas osvoje neki nebitni likovi. Ne bih znala tačno da ti kažem, to je zatvoren prostor. Ložim se na žene koji izgledaju kao muškarci - rekla je Matea pre ulaska u Elitu 8.

