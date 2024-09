Tajna isplivala na videlo: Teodora tvrdi da učesnici lažu da gleda Škatarića, on ustao i otkrio da se stalno posmatraju po ćoškovima! (VIDEO)

Odao je!

U toku je nastavak emisije ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Naredni snimak prikazao je Milenu Kačavendu, koja je komentariala poglede Teodore Delić i Nikole Škatarića.

- Čuo sam danas da se to priča po kući, mislim da je to poteklo od Sofije. Njih dve se druže, Sofija se poverava Teodori. One su kao drugarice, a ona joj namešta. Što joj otvoreno nije rekla vidim da gledaš Škatarića - rekao je Bebica.

- Škatarić je gledao i to su svi videli - rekla je Sofija.

- Nije me gledao - demantovala je Teodora.

- Nijednom nismo pričali o njihovoj vezi, niti sam se ja poveravala Teodori - ogradila se Sofija.

- Pitaću Teodoru koliko puta smo se pogledali u ćošku - rekao je Škatarić.

- Od onog trenutka kad smo završili tu temu, nismo se gledali, niti sam to primećivala - odgovorila je Teodora.

- Lažeš, rekao sam Zecu da sedne pored mene i da gleda - rekao je Najo.

Autor: Iva Stanković