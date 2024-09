Bukti rat: Ša obećao Urošu i Anđeli da će ih postaviti na mesto, Đuričićeva uzvratila udarac, pa ponizila Mionu! (VIDEO)

Njihov sukob se ne smiruje!

U toku je nastavak emisije ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Sledeći klip prikazao je Nenada Aleksića Ša koji je pričao kako Mionu Jovanović ništa ne može da oduševi.

- Rekao sam samo da je skromna, ljudi nju ne kapiraju. Ona nije bahata i sve joj je okej - rekao je Ša.

- Razumem Ša, ali na klipu je izgledalo kao da se žali. Kakve veze s*ks ima s tim - rekao je Karić.

- Gastoz je bacio foru - rekao je Nenad.

- Verovatno to ljudi vide kao i ja, shvatila sam to kao Stefan. Mene to ne čudi, pokazala je da je hladokrvna i prema bližima. Kad joj ne bude dobrom, zapaliće na neku drugu lokaciju - rekla je Anđela.

- Ova devojka je materijalista. Ona je ukanalila sopstvenu porodicu, nema argumente. Poenta je bila da je Miona skromna - rekao je Aleksić.

- Drago mi je da se Stefan i ja razumemo - rekla je Đuričićeva.

- Ja ne mislim da je Miona materijalista - ogradio se Karić.

- Ovo je normalna priča. Anđela, kad se sama istakneš, možemo da raspravljamo - rekao je Ša.

- Miona, svaka čast, postaćeš mi idol - kazala je Anđela.

- Saznao sam da su me Uroš i ona nominovali, toliko o tome da sam vam nebitan. Postaviću vas na mesto, niste mi zanimljivi, ni inteligentni. Anđela, ti si pokazala kakva si - kazao je Nenad.

- Ja nikad nisam kupila ljubav, ti pokušavaš već drugi put. Kupio te pesmom - odbrusila je Anđela.

Autor: Iva Stanković