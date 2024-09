Predstavlja se kao laka i nemoralna devojka: Sanja Grujić osudila ponašanje Mimas, pa otkrila da ju je Gruja prevario sa bivšom zadrugarkom (VIDEO)

Šokantno!

U toku emisije ''Pitam za druga'' na Red TV-u, a večerašnja gošća u studiju je Sanja Grujić.

- Sanja, ti si neko ko se druži sa Mimom i Grujom - rekla je voditeljka.

- S Mimom sam se družila i pre rijalitija, a Gruja mi je bio poznanik. Delovalo mi je kao da je Mima stvarno zaljubljena u Gruju, da ga čak i voli. Kad sam videla snimak Uroša i nje, bila sam šokirana. Savetovala sam je pre rijalitija, rekla sam joj da bi Gruja mogao nju da prevari - rekla je Sanja.

- Zbog čega si to sumnjala - upitala je voditeljka.

- U prvih godinu dana delovalo mi je da je ona njega više volela. Pre sam to očekivala od njega, a ona je sad sebi stavila etiketu. Spustila se ovim. Ona bi zbog nekog poznanstva od 3-4 dana, bacila sve to - odgovorila je Sanja.

- Šta je Mima davala u poslednje vreme - pitala je voditeljka.

- Živeli su u kući njene majke i vozili se njenim kolima. Kad je otvorila Onlifens rekla sam joj da li si normalna. Objasnila mi je onda da ne morađ da kačiš gole fotografije - kazala je Sanja.

- Svi su osudili Gruju, jer je vodio taj profil - konstatovala je voditeljka.

- Mialim da se ona više osramotila, nego profitirala. Sebe predstavlja kao laku i nemoralnu devojku - rekla je Grujićeva.

- Da li su oni imali neke probleme - pitala je voditeljka.

- Meni je jedan deo njihove veze nejasan, jer mi je rekla da je on prevario sa Deniz Dejm. On je to priznao, tako da to nije bilo skladno na početku - otkrila je Sanja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković