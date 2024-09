Ne možeš na silu da ugasiš: Ana i Uroš razotkrili Anđelina osećanja i strahove prema Gastozu! (VIDEO)

Ništa nije poricala!

Anđela Đuričić za vreme reklama razgovarala je sa Anom Spasojević i Urošem Stanićem o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Poznavajući tebe on ti prija, ali se plašiš. To kad pokušavaš da zaustaviš, to sve više ojačava i ne možeš da se suzdržiš. Ne možeš na silu ništa da ugasiš - rekla je Ana.

- Ti se plašiš da ne budeš povređena i da li možeš da izneseš - dodao je Uroš.

- Prošla si vezu ovde, pa znaš kakav je pritisak... To sve ima svoje i ozbiljan je pritisak biti sa Nenadom koji je već izgrađen. Njemu kad se neko svidi to je to, ne postoji niko drugi. Drugo je kad se on zeza, znam ja kakav je on. Pričala sam ja sa njim - poručila je Ana.

- Juče sam ga savetovao u hotelu, nisam ni spavao. On neće da odustaje, samo se plaši da joj ne bude teret - dodao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić