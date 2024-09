Potpuni hit: Ivan bljuje vatru po Jeleni dok se ona folira da ga ne čuje i ljubi Sonija (VIDEO)

Voli Sonija!

U emisiji "Pitanja novinara" Joca Novinar podigao je Jelenu Ilić kako bi progovorila o svom odnosu sa Ivanom Marinkovićem za kojeg je istakla da joj se gadi, a reč je dobio i on.

- Jelena šta to Soni ima što nema Ivan? - upitao je Joca.

- Ja to ne mogu da uporedim, to su nebo i zemlja. Mene je on privukao fizičkim izgleom, a posle i svim što poseduje. On je jako kvalitetan momak i ima svoj stav i svoje principe koji drugi imaju. On je pošten u svakom mogućem smislu i neko je ko mnogo vodi računa o tome šta ko napolju govori - rekla je Jelena.

- Ja ne znam da li si ti ikada Ivana nahvalila kao Sonija za sve ove godine - upitao je Joca.

- On treba da se zabrine kada me vređa i izgovara naveće bljuvotine za mene i moju porodicu. On mene opseda, rekao je da neće više da preteruje i da me vređa i ponižava. Mislim da ga je poljuljalo što sam ušla sa nekim u odnos. On se potrudi na svaki mogući način - rekla je Jelena.

- Jelena, Ivan ti je rekao da više ne znaš na koji ćeš da se popneš - rekao je Joca.

- Samo mi je drago da na njegov ne želim ponovo. Ja sam provodila vreme sa Markom par dana i to je to, niti smo ulazili u vezu, niti poljubac. Međutim Ivan sa svojom bednom manipulacijom ne može više nikoga da prevesla. Vide se pogledi, a zamisli da se ne vide dodiri ili neki se*s. Ja uživam sa Milošem, on meni toliko prija - rekla je Jelena.

- Ja ne znam o kom proganjanju je reč. Ona je meni prišla juče i rekla mi je da je trenutno zanima potencija njenog momka. Ona više voli taj ku*ac nego bilo šta. Logično mi je da će hvaliti svog momka, ali Soni je toliko nisko inteligentno. Dečko je agresivan, sinoć joj se uneo u facu posle tri dana veze. Tačno se vidi iz aviona da je fejk odnos - rekao je Ivan.

- Ivane ti si navijao da ona nađe nekog boljeg od tebe - rekao je Joca.

- Tako je, ali mislim da srlja u propast. Primetio sam da je Jelena pozvala Sonija pre emisije, čučnula je ispred ---njega, verovatno su sad obnovili vezu. Mislim da ga je ugasila kao potencijalnog komentatra, ali ugasila ga je. Sad dal njemu odgovara da bude u lažnoj vezi ili da se druži sa Ćubom i Najdom ne znam - rekao je Ivan.

- Ja očekujem od devojke koja je zaljubljena i koju ne zanima prethodna veza da uživa. Ne volim da se ponavljam, ali slična je situacija kao prošle sezone i mesec dana nakon izlaska iz rijalitija. Ja sam i sada u situaciji da ne vređam prvi, da ne potenciram neke teme što se tiče rijalitija. Ja dominiram kao i uvek. Ja ne mogu da ponizim Sonija jer je dečko dovoljno nizak - rekao je Ivan.

- Baš si me us*ao sad - rekao je Soni.

Autor: N.P.