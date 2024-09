Anđela ne vadi Gastoza iz usta, saznala od Ane kakav je u vezi, a onda je Spasojevićeva otkrila da se poljubila s Munjezom? (VIDEO)

Šok!

Ana Spasojević započela je razgovor sa Anđelom Đuričić ispred salona o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Rastopio se ono njegovo, na pomen tvog imena. Ti si mu se javila, on kaže: "Ja sam je već nasmejao od jutros, ovo je to, ovo je to" - rekla je Ana.

- Znaš ti šta on meni priča? Ja se čudim čoveku, on je ludak totalni. Mi smo sedeli i pričali, on je došao kao, pod navodnicima, izgovor mu je bio da me poljubi za laku noć. Na šta to liči? To ne može...Pričali smo nešto i on je govorio da mu se jede slatko i ja mu kažem da pojede čokoladicu, on se nešto začudio, rekoh: "Otkud znam što čokoladica, to mi je prvo palo na pamet". Otišao on na dok, ja se sakrijem iza Džastina i uplašim ga, skočio je bar dva metra. Ništa, nebitno, vraćam se u krevet, našla malog (Snupi) i dižem posteljinu, a ono čokoladica u krevetu, koju je on ostavio pre nego što smo razgovarali, i ja skapiram da je on meni to ponovio u razgovoru jer ga je mnogo ranije ostavio - rekla je Anđela.

- Al ti prija...Kunem ti se tačno znam ovaj njen pogled i ovaj njen osmeh - rekla je Ana.

- Ne mogu da grešim dušu, dobar je, ali ne mogu sada ništa drugačije da ti kažem. On je dobar, ali on nije normalan - rekla je Anđela.

- On je jako lojalan kada je u vezi - rekla je Ana.

- Ima predispozicije da budemo drugari. Kada mi je rekao kako bi reagovala da si omiljena, ja kažem da ću da spavam u ćošku - rekla je Đuričićeva.

- Nije bre, ne znaš Gastoza ti, on je zaj**ant, vidi kakva si ti, nisi ti neko tamo pa da može kako hoće. Znam ga ja 10 godina. Uradio bi on to, ali tamo gde može. Zna te on maltene kao ja, on ti je kefalo, ozbiljan mozak - rekla je Ana.

- Možemo da budemo drugari, rekla sam mu to - rekla je Anđela.

- Tako i počinje, prvo se družimo, ne može odmah, ja iz iskustva. Jeste, pa šta...Pet dana, mi smo se večeras prvi put poljubili - rekla je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić