Nevaspitana seoska džukela: Ša osuo drvlje i kamenje po Terzi zbog flerta sa Sofijom, smatra da Đuričićka ima kompleks niže vrednosti! (VIDEO)

Postao surov sa komentarima!

Sledeći Darkov sagovornik u Šiša baru je Nenad Aleksić Ša. On je progovorio o svojim brutalnim sukobima sa Borislavom Terzićem Terzom, te mu žestoko odbrusio zbog flerta sa Sofijom. Nakon toga je prokomentarisao Anđelu Đuričić smatrajući da ima kompleks niže vrednosti.

Nenade, kako si? Kakav je tvoj odnos sa Mionom? -pitao je Darko.

- Super nego se nisam nadao da ću doći intervju tako da sam katastrofa ali dobro uvek spreman. Što se mene i Mione tiče mi smo super kao jedno smo, jako smo opušteni i dajemo maksimum -rekao je Ša.

Terza je rekao da se stalno Miona i ti svađate ispod pokrivača, da li je to istina? -pitao je Darko.

- To Terzino je isto kao da on ne vara ženu, toliko je realno. On je kompletna budaletina, evoluirao je od poštenog momka do kompletnog idiota, ta njegova prepoznatljivost koju je stekao ga je totalno izmenilo. Počeo je da se ponaša kao da je gazda imanja, počeo je sve da nas iseljava iz Beograda, on je mene molio da bude moj vozač na nastupima, moj vozač ne može da bude alkoholičar. Poludeo je načisto, ja sam mu najmanji problem, ja čekam jedva da se ostvarim kao otac i nikad ne bih ulazio da mi je devojka trudna. On beži od odgovornosti, nula je od čoveka, nikakav neće biti otac. Koliko god da ne podnosim Milicu nikome ne bih poželeo da gleda svog dečka kako se vaćari sa drugom devojkom -odbrusio je Ša.

A kakvo ti je mišljenje o Sofiji, da li je iskrena u namerama prema Sofiji? -pitao je Darko.

- Sofiju samo zanima popularnost i da bude bitna, nju ne zanima Terza, nije uspela sa Karićem pa prešla na drugog, ona nema gram kajanja niti je briga za trudnu ženu. Terza je jedna nevaspitana seoska džukela i nikada se neću libiti da mu kažem sve u lice, sutra će gledati snimke to dete šta mu je tata radio -rekao je Ša.

Anđela govori za tebe i Mionu da ste neandrtalci i stalno vas vređa, šta se tu dešava?

- Kompleks niže vrednosti, neuspeh na svakom polju u životu, pranje svega onoga što je učinila i pokazala. Stvarno me njene reči ne zanimaju, čak mi je postalo i zanimljivo, uvek ću govoriti o tome da je folirant i sve što radi sa gastozom je neka vrsta rijaliti igre. Ona je osoba koja vređa surovo, izjasnila se da je emotivno zauzeta na ulasku i šta ona radi onda sa Gastozom i dozvoljava mu pristup, ona još jednom pokazuje da je ljubavnica i osoba koja nema gram samopoštovanja i nije visoko moralna osoba -dodao je Ša.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja