Nismo jedno za drugo: Mateja priznao da ne želi emotivan odnos sa Aneli, pa otkrio da li je Ena razlog! (VIDEO)

Stavio karte na sto!

Naredni sagovornik voditelj Darka Tanasijevića bio je Mateja Matijević, koji je progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Šta se dešava sa Aneli? - upitao je Darko.

- Zadatak nas je ponovo malo zbližio, ali sada ne idemo ka nekoj vezi - kazao je Mateja.

- Pojedini učesnici smatraju da si samo tražio razlog da raskineš - kazao je Darko.

- Da, možda i jeste tako, ali nisam svesno to radio. Ja moram da kažem da nas dvoje nismo jedno za drugo, ne treba ni da budemo zajedno. Jeste meni bilo zanimljivo i lepo sa njom, ali nije to to. Ipak smatram da mi treba neka mlađa devojka od mene, koja je normalno odrastala. Nije to sve za mene, nije ona soba za mene - istakao je Mateja.

- Koliko te je poremetio Enin ulazak? - upitao je Darko.

- Osetio sam neku energiju kada je Ena došla. Mislim na neki osećaj koji sam dobio kad je ona došla, kao da mi je samo pojavom signalizirala da ne treba da budem pored Aneli. Ena i ja smo davno bili zajedno, sada smo samo prijatelji - istakao je Mateja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.