E sad stvarno nema dalje: Terza nakon poljupca sa Sofijom ponosan što je ostavljen, tvrdi da Milica uživa napolju (VIDEO)

Monstruozno!

U toku je 'Podela budžetaa' Jelene Ilić. Ona je dala mali budžet Borislavu Terziću Terzi, te je priznala da mu nikad neće zaboraviti to što joj je udario na majčinstvo.

- Terza i ja smo prošle sezone bili dobri dok mi on nije izgovorio da me Bog kaznio što nemam decu. On je mene vređao da sam ja prevarila dečka, a on sad radi neke stvari koje pogoršavaju Milicino stanje. Znam da je ona jedna inteligentna žena koja te je sigurno ostaviila, a znam koliko joj je teško jer proživljava sve ovo - rekla je Jelena.

- Ja sam dobio informacije da sam ostavljen, meni je najbitnije da mi se dete živo i zdravo rodi, dete će biti obezbeđeno. Milica uživa ne brini se ti - rekao je Terza.

- Sofija mi se nismo upoznale, jedva čekam da te upoznam. Čula sam o ljudima da putuješ, da si obrazovana, moram da kažem da si prelepa i mislim da te rijaliti ne zanima, ali videćemo - rekla je Jelena.

Autor: N.P.