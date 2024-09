Izvređala me pod Ivanovim uticajem: Jelena pokazala ljubomoru na delu prema Branki, evo koga je počastila velikim budžetom! (VIDEO)

Rešeta!

U toku je podela budžeta Jelene Ilić. ona je izljubomorisala Branki zbog Ivana Marinkovića, pa podelila velike budžete.

- Evo dajem Naji srednji budžet, i ako se ni sa kim ne družim od novih učesnika. Prema meni si uvek prijatan i konstantno si pozitivna osoba, nešto te tu isprovociralo, po meni si zabavan dečko, jeste da si danas izrevoltiran Urošem ali si mi gotivan -rekla je Jelena.

- Izvoli Branka mali budžet, krasila je naslovnice ali se u kolektivu nije baš pokazala, neki su je koristili za rijaliti igru. Ona nije naivno izašla ovde, više puta me je izvređala ali sad smo okej, više puta si me ponudila kafom. Samo si me uvredila da sam ku*vetina više puta pod uticajem Ivana ali ne zameram on je dobar manipulator -dodala je Jelena.

- Evo Keneški srednji budžet, ako mogu da te posavetujem treba malo da se primiriš, draga si mi jako, umeš da mi preneseš neku informaciju, prelepa si devojka i možeš da budeš sa svakim muškarcem koji poželiš -dodala je Jelena.

- Meni je Mima jako draga i želim joj sve najbolje da više nikome ne plaća dugove i da ugasi onlifens -dodala je Jelena.

- Takođe ću dati i Kariću veliki budžet, mislim da je pametniji od mnogih muškaraca ovde, ne daje pristup devojkama. Pametan je u tom smislu i zaista je pokazao da je inteligentan i smeran dečko -rekla je Jelena.

Autor: Nemanja Šolaja