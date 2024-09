Potresno: Jelena Ilić kroz suze otkrila na koji način joj je Ivan uništio život, evo šta mu najviše zamerila! (VIDEO)

Brutalno iskrena!

U toku je podela budžeta Jelene Ilić. Ona je za sam kraj ostavila Ivana Marinkovića kako bi mu sasula sve što ima u lice i dala mali budžet.

- Poslednji budžet ću dati Ivanu Marinkoviću, ne znam šta bih još rekla osim nešto odvratno i ljigavo o tebi. Ti si svašta izm,islio o mojoj porodici kako bi me izazvao na fizički sukob. Doživeo si prosvetljenje da je porodica bitna ali da ti je bitna držao bi je na okupu. Ti si me izdao, manipulisao si sa mnom godinama, bila sam kreten što sam ti opraštala i vraćala se. Prvog dana naše veze je moja majka znala da ne treba da budem sa tobom, ti si najveće đubre na svetu, pomogla sam ti kad ti ej bilo najteže i kad sam bila na ivici života i smrti. Znaš i da sam te mirila sa sestrom, sve što si radio loše u prošlosti pokušavaš da opereš preko mene, sada si novi čovek i mnogo ti je stalno do Miljane i ako znam kakvo mišljenje imaš o njoj. Ja jesam nasilnica ali mi i dalje naručuješ pesme, jedini čovek koji je loše rekao o mojoj porodici si ti, ne znam odakle ti inspiracija za ono što izgovaraš, nekad ti u momentu izleti uvreda i bizarnost. Ne postoji situacija u kojoj te nisam spasila jer sam te volela i trudila se da izvučem najbolje iz tebe i kada sam mislila da su se neke stvari završile ti si me opet izigrao -iskreno je rekla Jelena.

- Ja se nadam da će vođa mene ispoštovati večeras kada bude Pretres i da mi neće uskakati u reč jer sada nemamo vremena da se nadopunjujemo -rekao je Ivan.

Autor: Nemanja Šolaja