Uroš muvao Darijana tokom leta? Bivši učesnik Elite javno obelodanio prepiske, Stanić ga molio preko druga da ga oblokira (VIDEO)

Bivši učesnik "Elite 7", Darijan Radomirović gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji totalno je raskrinkao aktuelnog učesnika "Elite 8", Uroša Stanića, svog nekadašnjeg cimera.

Darijan Radomirović rešio je da otvori pandorinu kutiju, te je tako otkrio da ga je u pauzi između sedme i osme sezone "Elite" otvoreno muvao Uroš Stanić. Kako je istakao, on je zamolio druga da se javi Darijanu i kaže mu da ga odblokira na društvenoj mreži instagram, što je Radomirović i uradio.

Kako je dalje rekao, on mu je na instagramu pronašao fotografije od pre pet godina i na nju odgovorio, nakon čega mu se otvoreno nabacivao.

- Meni se javio jedan dečko. Izgledao je kao gej i rekao mi je: "Uroš Stanić, moj drugar, mi je rekao da te zamolim da ga odblokiraš", ja kažem: "Nema problema" i odblokiram ga. On mi se javio i bacao mi je vatrice, pronašao mi je slike od pre pet godina. Na kraju, realno on mene nikada nije dirao, on je iz Starčeva, divnog velikog sela kog se odriče. Pisao mi je ovako: "Dobri smo, ponekad se muvali u šali" i onda je potencirao da smo se muvali. Ja sam mu napisao: "Džaba me muvaš, nikada se neće desiti", volim žene - rekao je Darijan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić