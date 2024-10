Muk u Beloj kući: Teodora obelodanila istinu o Terzi i Sofiji, ispričala sve o tajnim šiframa, poljupcima i ljubomori! (VIDEO)

Takmičari Elite jedva su čekali da komentarišu ovu temu!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" otvorio je temu o odnosu Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević. Reč da komentarišu prvo su dobili njihovi cimeri, koji ih već danima ogovaraju po ćoškovima.

- Ako ovde postoji emocija, oni to priznaju i ja to vidim, ja ću da podržim. Više podržavam razlaz. Ja imam pravo ovde da sudi, jer sam moralan. Podržaću svaku ljubav koja je iskrena. Milica i Bora nikad nisu verovali u svoju vezu, njena trudnoća je samo to smirila. Želim da Milica rodi zdravo dete i da dete ima oba roditelja, a boli me k*rac da li će oni da budu zajedno - govorio je Lepi Mića.

- Moju vezu niste podržali, nego ste mi j*bali majku - rekao je Ša.

- Vi ste lagali četiri meseca. Ja nisam video ništa. Ako postoji emocija ja ću to da podržim. Ja uvek podržavam pravu ljubav, a vi je dokažite. Ja ću da osudim postupak - dodao je Lepi Mića.

- Ja ću sad da budem iskrena, malopre sam pitalka Terzu, da ne bi ispalo da ja nešto drugam. Mogu da kažem šta su oni prenosili preko mene, poljupce su prenosili preko mene. Ja sam Sofiju ovde ljubavila više nego Nenada. Odmah sam videla varnice između njih dvoje, kad pogledam Terzu meni sve bude jasno jer ga ja razumem. Znam ga kad pogledam šta on misli. Prvo su bili pogledi, pa sam sa njim iskreno pričala, ali u šiframa. On je meni rekao da su odlepili i on i ona. Ja sam posle šetala sa Sofijom, pričale smo o tome. Znam da mu je zamerala neke devojke u kući, ali nećemo da im dajemo na značaju. On je njoj zamerao isto neke muškarce. Videla sam da su zaljubljeni, a Milica je morala ovo da očekuje. Znamo šta je bilo prošle sezone, nakon toga je zatrudnela sa njim. Poljubac nisam videla, čula sam da se priča po kući - govorila je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić