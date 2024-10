Zaljubio sam se: Terza otvorio sve karte o odnosu sa Sofijom, obelodanio detalje o životu sa trudom Milicom o kojima je do sad ćutao! (VIDEO)

Sateran u ćošak, morao sve da prizna!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" otvorio je temu o odnosu Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević. Reč da komentarišu prvo su dobili njihovi cimeri, koji ih već danima ogovaraju po ćoškovima.

Nakon žestokog haosa koji je nastao reč je dobio i Terza.

- Što se tiče Sofije i mene, nisam mogao ništa da ustanem i kažem da petljamo i da mi se sviđa. Svidela mi se, prija mi mnogo... Verovatno sam se i zaljubio. Prošle godine većina zna kakav smo Milica i ja odnos imali, loš i turbulentan. Njene priče šta je radila, umešane porodice, zavoleo sam je. Mi smo od prve večeri legli i zaljubljivanje nije krenulo normalno. Nismo provodili vreme, nego smo samo ušli i vezu. Sve je postala navika. Ja sam govorio da se ona meni nije svidela fizički, jeste njena lepota, kosa, zubi... Milica je ovde govorila da ćemo pred kraj da se raziđemo, da ona hoće da živi svoj život i da hoće da nađe posao. Mi kad smo bili u svađa, prešla je preko izolacije sa Sarom, tad je saznala da je ostala trudna. Ne mogu da kažem da je ne volim kao čoveka i osobu koja nosi moje dete. Ona je meni mnogo draga i volim te, ali... kao nekog ko će da rodi moje dete - govorio je Terza, pa nastavio:

- Imali smo napolju neke svađe, kad smo izašli odavde imali smo ozbiljan problem i svađu sa mojim ocem jer on nju nije prihvatio i nije hteo da ona dođe u kuću zbog svega što se ovde iznelo o njoj. Sedam dana pred ulazak bili smo kod ujaka, moj otac je tu bio, upoznali su se i opet je on meni rekao da je to njegovo unuče... Nije to bilo od srca kako je on meni rekao. Stao je uz mene i kad sam imao svađu sa Miljanom u "Narod pita" rekao je da će da stane uz mene i da može da dođe od nas, ali nije to to. Nas je dete primirilo, moram iskreno da pričam. Nisam mogao da ustanem posle sedam dana, morao sam i sa njom da pričam. Mi smo pričali u šiframa, moram da je zaštitim. Znam da je mene Milica ostavila, imali smo dogovor za bilo koju bliskost da smo završili. Ja nisam hteo da uđem ovde, ušao sam da obezbedim dete - rekao je Terza.

- Ti posle ovoga ne planiraš da živiš sa Milicom? - pitao je Milan Milošević.

- Ne, to je definitivan kraj. Ona nikad neće preći preko toga. Ja sam zaljubljen u drugu devojku, ne mogu... Desilo se i drugim ljudima, kazaću sve kako jeste. Bolje je da ne mučim sebe, nju i sve naše koji su u orkuženju. Svi će da me osude, ali ne mogu da bežim. Naš odnos da je bio vrhunski, da smo imali podršku moje porodice... Moj otac nije došao na veridbu. Iskreno, zaljubio sam se više u Sofiju... Ja to osetim kad nije tu da odmah tražim da vidim gde je - nastavio je on.

Autor: A. Nikolić