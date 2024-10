10 puta sam namazanija od tebe: Anđela upozorila Gastoza na ljude oko njega, smatra da je ušao naivan u Elitu (VIDEO)

Iskrena prema njemu!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nastavili su da ćaskaju na čajanci u pabu.

- Jako si naivan ušao u sve ovo, nisi nimalo naivan, ali ja sam za ovaj prostor 10 puta namazanija od tebe. Životno nisam, ali sam namazanija ovde. Previše si dobar sa svima, tako ja nisam znala, ali će sve doći na svoje - rekla je Anđela.

- Komentari su mizarni, a ushićenje je neverovatno, tako da ne znam šta ovi ljudi mogu više da urade, mislim da sam im već video limite - rekao je Gastoz.

- I kad te pitaju za mišljenje, ti to tako na finjaka zavučeš, ali si okej kao i ko je pametan shvati - rekla je Anđela.

- To mi je u prirodi, a to što sam ovde, ne znači da treba ljudima da j**em mater. Znaš ko je mene iznervirao najviše, bivša devojka i bivši menadžer. To su ljudi koji mogu stvarno da me iznerviraju, ovaj oko love, ova oko ljubavi, eleminisao sam i jednog i drugog - rekao je Gastoz.

- Niko Gastozu ne želi dobro, žele da ga ponize jer znaju da je najjači i da bi ga zgazili prvom prilikom kada bi mogli. Ovo je živa istina...U tebi vidim jednu od najnormalnijih osoba ovde - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić