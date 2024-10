On laže da bi sebi digao ego: Jelena Ilić otkrila Aneli kako Rajačić pravi priče koje mu odgovaraju! Ovo nije očekivala (VIDEO)

Šokirana!

Jelena Ilić je razgovarala sa Aneli Ahmić i ponašanju Uroša Rajačića.

- On je mene ubeđivao da budemo zajedno zbog rijalitija, kada uđemo u rijaliti da se smuvamo mi, ja šokirana, a onda mi je pričao jedno kada smo ušli, pa jurio od jedne do druge da pravi priče, a da ne pominjemo to što je lagao da smo imali se*s. To nema poente, kao imali se*s u autu, odakle njemu auto on nema dinara - rekla je Jelena.

- Ma on nije normlan, šta radi i priča - govorila je Aneli.

- Ma vi ne znate koje su to priče, on izmišlja priče o se*su da bi sebi ego podigao - rekala je Jelena.

Autor: N.B.