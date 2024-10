Izneo jezive detalje!

Voditelj rijalitija ''Elita'' Milan Milošević, kao i bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' i voditeljka Kristina Spalević bili su današnji gosti emisije ''REDakcija''. Milan je tom prilikom otkrio kroz kakav je pakao prošao zbog fanova bivše učesnice rijalitija Lune Đogani.

- Bilo je situacija da me pozovu na telefon i da mi kažu da mi je majka u bolnici u sobi. Ja obučem trenerku i odem u 4 noću u bolnicu, krišom uđem u sobu i vidim majku kako spava, samo sam je video, zapalio cigaretu. Zovu me da mi kažu: ''Ko zna da li ti je majka živa''. To su bili Lunini fanovi. Čak je i ona apelovala da to ne rade. To su strašne stvari - rekao je Milan i dodao:

- Jednom su mi javili da mi je majka umrla, prijavio sam sve policiji za visokotehnološki kriminal. Našli smo ženu koja je to radila - poručio je Milošević i dodao:

- Imao sam situacije da su mi grebali automobil šrafcigerom, ključevima... Ljudi se previše užive u rijaliti... - otkrio je voditelj.

Autor: Pink.rs