Saterali je u ćošak: Učesnici došli do zaključka da Ena nema petlje da kaže Aneli mišljenje u lice, Mateja se totalno pogubio (VIDEO)

Udarili na sve!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Enu Čolić.

- Ena, rekla si za Aneli da se Mateja zeznuo pošto su umočili mnogi - glasilo je pitanje.

- Nisam rekla da su umočili mnogi, rekla sam kanta za džoger - rekla je Ena.

- Kakav je njen moral po tvom mišljenju - pitao je voditelj.

- Blamira se, ali ne zbog njenog morala...S Janjušem je bila, s Matejom, juče se nabijala ovom dečku...Mene zanima jedan realan razlog zbog kog bih bila ljubomorna na nju - rekla je Ena.

- Mateja je završio s Aneli i pre nego što je ušla, zašto ona upozorava njega na nju? Očigledno imaš nešto protiv nje - rekla je Jelena.

- Postoji nešto više, ja sam prihvatila na sebe, neka bude moja krivica, ja sam došla od spolja i mnogo sam dobra sa njegovom porodicom i njegovim prijateljima - rekla je Ena.

- Ona je pola sata jutros govorila o Aneli, ja sam prolazila, ona je imala bukvalno monolog vezan za Aneli. I pominjala jesi spominjala njeno majčinstvo, rekla si da je loša majka - rekla je Kačavenda.

- Ja nikada nisam imala komunikaciju s Enom...Možda Ena i ja imamo nekog zajedničkog bivšeg - rekla je Aneli.

- Rekla mi je, nije bilo povezano tako, rekla sam Terzi da ne vređa na konto fizičkog izgleda devojke, a ona je pričala o Anelinim operacijama - rekla je Sofija.

- Ona je jako lepa devojka, ne mislim da je nakarada. Mislim kao da imamo nekog bivšeg, asocira me na to, da je iz Hrvatske taj naš bivši...Što se tiče nje, mislim da je ovo sujeta i ljubomora u vezi Mateje. Sedeli smo jedno pored drugog, ja sam čula kada je rekla: "Ovo ti nije trebalo", on se crveneo. Ja sam ga pitala: "Je l' ti govori za mene?", on je rekao: "Ne", pitala sam ga: "Je l' ima nešto što je nezavršeno?", on je meni rekao da ima bivšu koju čeka, da su bili zajedno pre par godina, pa su se onda ponovo nakon nekog vremena pomirili. Onda je ušla ona i on se zacrveneo - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao da mi je krivo što si sebi Aneli dozvolila ovo sebi, neću ulaziti u raspravu s tobom. Ne vidim sebe da kada ima raspravu da ustajem i da je n**epljujem - rekao je Mateja.

- Ne možeš Mateja da kažeš da nas troje lažemo i da ne znamo o čemu pričamo - rekla je Kačavenda.

- Jedina Enina poenta je da mi kao prijatelj u spoljnom svetu predoči da ovo nije za mene - rekao je Mateja.

Autor: Nikola Žugić