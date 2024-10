Šok!

Na prvom video-snimku puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'' pušten je razgovor u kom Sofija Janićijević otkriva Milani Šarac Mimas da joj se dopada Borisav Bora Terzić, te je priznala da im vreme provedeno u izolaciji posebno prija. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Terziću nakon završetka gledanja klipa.

- Sofija smatra da bi ti ostavio Milicu i da nije nje bilo - kazala je voditeljka.

- Nije to valjalo, to je činjenica. Nije bilo bajno i sjajno. Svđali smo se, nismo razgovarali po nekoliko dana. Javnost to nije znala, jer to nismo pokazivali. Pokazivali smo neku netrpeljivost, vređanje. Moj otac nije podržao naš odnos. Bio je protiv toga da ostanemo u vezi. Celokupan taj odnos je loš, da se ne lažemo - istakao je Terza.

- Ovde si naručivao pesme tokom žurke, poručivao si joj pesme. Zbog čega, ako je već tako? - upitala je voditeljka.

- Mi ćemo zauvek biti vezani zbog tog deteta, želim joj sve najbolje. Odnos nam nije najbolji - kazao je Terza.

Autor: S.Z.