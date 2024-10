Ne želim ga pored sebe: Gastoz iskazao gađenje prema Urošu, Miljana stala u Stanićevu zaštitu, pa zaratila sa Aneli! VIDEO)

Bez ustezanja dao svoj sud!

Nenad Marinković Gastoz dobio je reč od voditeljke Ivane Šopić, te je dao svoj sud o druženju Uroša Stanića i Anđele Đuričić.

- Sve na Urošu je iritantno. Ono što moram da kažem je da me je jedna situacija iznenadila nedavno. U frizerskom salonu nije bilo mesta, odnosno bio je tu samo žesnki frizer. Uroš, koji je navodno neki njen drugar, nije njoj dozvolio da ona prva ode, već je on morao ispred nje. Zao je, to je očigleno. Radi stvari pokvareno i perfidno. Nikako ne želim Uroša pored sebe, to je jasno kao dan. Ne vidim ga ni pored Anđele, smatram da on nije osoba koja treba da bude pored nje - kazao je Gastoz.

- Da li mislić da će on biti pretnja po vaš odnos? - upitala je voditeljka.

- Ne. Nikako on ne može da bude pretnja. Nebitan je - istakao je Gastoz.

- Mislim da su se ljudi ovde okomili na Uroša jer govori svo stav i često ume da prkosi mnogim učesnicima ovde. Podražavam ga. Što se tiče njegovog druženja sa Anđelom, veoma je brižan i pažljiv prema Anđeli. Uroš je i prema Aneli bio dobar, bio joj je priljatej, ali ona nije ispala prijatelj prema njemu. On je s pravom pokazao neku posesivnost. On se sam brani ovde. Za mene Uroš nije loš, imam pravo na to. Nikome majku nije psovao, dobra je osoba - rekla je Miljana.

- Što ti sad mene uzimaš u usta? - dodala je Aneli.

- Odvratna si. Shvati da si zla, nikakva i podla. Očajna si u svakom smislu. Uradila si te jagodice kao da su te pčele izujedale. Gadna si mi: Pčelarska pripravnice. Fu*so jedna obična - kazala je Miljana.

Autor: S.Z.