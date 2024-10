Začepi ta usta, dno dna si: Uroš nikad surovije urnisao Aneli, Anđela pokušala da je dozove pameti (VIDEO)

Ni danas je nije štedeo!

U emisiji "Gledanje snimaka" emitovan je prilog u kom Ana Spasojević i Uroš Stanić sa Anđelom Đuričić ogovaraju Aneli Ahmić i njeno ponašanje za vreme žurke.

- Nisam se nabijala na nečiji k*rac, niti će to da dožive. Imala sam osećaj prema Mateji, htela sam da pričam sa njim, sviđao mi se i ne mogu da kažem da mi se ne sviđa i dalje. Zgadile su mi se neke stvari. Jako je on meni prirastao. Neka pričaju šta hoće, jesam se ponižavala i grešila sam. U pitanjima sam bila osuđena, kao i što jesam. Kao k*rva se nisam ponašala, kao jadnica jesam. Nije mi nijedan k*rac dotakao, niti će - govorila je Aneli.

- Ja sam šokiran njenim učešćem. Prošle godine je bila vezana za jednog muškarca, nije išla tako od jednog do drugog. Njoj to ne dolikuje, bila je pijana, ima 35 godina. Ona treba da ima svest da je majka - dodao je Uroš.

- Zna da imam probleme sa bivšim suprugom, a on namerno naglašava da bi on mogao da me blati i da idem po sudovima sa njim. Samo gleda da me što više oblati, jer me čovek mrzi - dodala je Ahmićeva.

- Ove sezone si dno dna, imaš dete kod kuće i ne treba da se blamiraš. Ti nemaš probleme oko deteta. Sama je rekla da ima dečka, a ja nisam osoba koja bilo šta otkriva. Tvoje učešće ovde je katastrofa, začepi ta usta i pokušaj da ispraviš neke stvari i da se ne nabijaš muškarcima na polne organe, nego da budeš moralna žena od 35 godina. Meni je krvio što me nisi slušala kad sam rekao da Mateja nije za tebe i da ti treba drugi muškarac - nastavio je Stanić.

- Mislim da sam jasno rekla i da nisam htela sa njima da komentarišem. Ja ne volim iz ličnog iskustva, znala sam da će da dobije najgore uvrede i da će svi na nju da se obruše. Rekla sam joj da ništa neću da joj kažem kad će da doživi najgore stvari. Ima vreme i reči kojima može da iznese mišljenje. Ne smatram da je momentat, niti bih ja koristila uvrede kao Uroš i Ana. Prvo si rekla da si namerno, pa da se desilo i nisi svesna, a sad si opet vratila. Loše za tebe zvuči da kaćeš da je namerno, reci si pogrešila - komentarisala je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić