Dobio je pedalu: Mimas udarila na Gastoza, palo raskrinkavanje za crnim stolom! (VIDEO)

U toku je glasanje za najpodmukliju osobu u "Eliti". Reč je dobila Miona Jovanović.

- Kristina priča kako se gleda sa mojim dečkom, klasična j*bulja. spava gola i dežurna je u kući. Druga osoba je Aca naravno. Uroš Stanić uvek i zauvek, gleda da posvađa parove i da uživa u tuđoj nesreći - rekla je Miona.

- Tri koje ću da izdvojim su Bebica, Soni i Munja - rekao je Mateja.

- Ja ću da navedem Gastoza jer mi prilazi non stop i lepo razgovara sa mnom, a za stolom me negativno komentarišeš i to je sve zbog toga jer si napolju dobio pedalu - govorila je Mima.

- Ja sam možda pedala, a ona dasku od rođenja - poručio je Gastoz.

